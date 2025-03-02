США направили тысячи военных на границу с Мексикой 2.03.2025, 4:03

На границу направится и военная техника.

Министр обороны США Пит Хегсет приказал направить дополнительные три тысячи военнослужащих армии на границу с Мексикой.

В том числе, речь идет о солдатах моторизованной бригады, которая оснащена 20-тонными бронированными боевыми машинами Stryker.

Об этом пишет The Washington Post.

«Хегсет приказал развернуть бригадную боевую группу Stryker и вертолетное подразделение для «усиления и расширения текущих операций по обеспечению безопасности границы с целью закрытия границы и защиты территориальной целостности Соединенных Штатов», — пишет The Washington Post.

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