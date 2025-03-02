закрыть
2 марта 2025, воскресенье, 12:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сотни сторонников Украины вышли на митинг в Нью-Йорке

2
  • 2.03.2025, 12:34
  • 2,164
Сотни сторонников Украины вышли на митинг в Нью-Йорке

Масштабная акция прошла на Манхеттене.

В Нью-Йорке, на Манхеттене, прошла масштабная акция в поддержку Украины. Сотни людей собрались, чтобы выразить свою поддержку президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу, пишет «Обозреватель».

Они протестовали против позиции Дональда Трампа. Соответствующие видео появились в сети.

Митингующие провозглашали лозунги «Зеленский — герой!» и держали в руках украинские флаги, призывая к более решительной поддержке Украины со стороны международного сообщества.

Люди из разных уголков города и мира присоединились к демонстрации, выражая поддержку Украине, ее народу и президенту. Участники акции еще раз отметили важность единства международного сообщества в условиях войны.

Эти митинги в Нью-Йорке стали еще одним напоминанием о том, что поддержка Украины остается сильной по всему миру, а протестующие продолжают призывать к более решительным действиям мировых лидеров, чтобы остановить агрессию и поддержать суверенитет Украины.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук