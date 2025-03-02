Сотни сторонников Украины вышли на митинг в Нью-Йорке 2 2.03.2025, 12:34

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Масштабная акция прошла на Манхеттене.

В Нью-Йорке, на Манхеттене, прошла масштабная акция в поддержку Украины. Сотни людей собрались, чтобы выразить свою поддержку президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу, пишет «Обозреватель».

Они протестовали против позиции Дональда Трампа. Соответствующие видео появились в сети.

Митингующие провозглашали лозунги «Зеленский — герой!» и держали в руках украинские флаги, призывая к более решительной поддержке Украины со стороны международного сообщества.

Люди из разных уголков города и мира присоединились к демонстрации, выражая поддержку Украине, ее народу и президенту. Участники акции еще раз отметили важность единства международного сообщества в условиях войны.

Эти митинги в Нью-Йорке стали еще одним напоминанием о том, что поддержка Украины остается сильной по всему миру, а протестующие продолжают призывать к более решительным действиям мировых лидеров, чтобы остановить агрессию и поддержать суверенитет Украины.

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