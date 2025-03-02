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ВСУ прорвались в центр Торецка, окружая российскую армию с двух сторон

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  • 2.03.2025, 13:43
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ВСУ прорвались в центр Торецка, окружая российскую армию с двух сторон

Украинские военные восстановили контроль над значительной частью города.

Украинская армия нанесла мощный удар по российским войскам в Торецке, вернув контроль над ключевыми районами в центре города, передает dialog.ua.

Это не только разрушило планы РФ, но и поставило под угрозу окружения российскую группировку, которая теперь может оказаться в ловушке.

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ смогли продвинуться до улицы Толбухина и шахты «Центральная», восстановив контроль над значительной частью города. Геолоцированные кадры подтверждают, что украинские силы развивают наступление как с севера, так и с юго-востока.

Российские пропагандисты, ранее заявлявшие о полном контроле над Торецком, теперь признают, что город по факту остается «серой зоной».

Близкий к Минобороны РФ z-канал «Рыбарь» сообщает, что украинские войска продолжают контрнаступательные действия, а их диверсионные группы активны в центральных кварталах.

Аналитики OSINT и военные блогеры подтверждают, что российские силы рискуют оказаться в окружении.

Согласно последним данным, украинская армия смогла перерезать ключевые пути снабжения оккупантов, а контроль за воздухом позволяет ВСУ эффективно уничтожать тыловые позиции противника.

Украинская операция в Торецке не только изменила ситуацию на поле боя, но и серьезно ударила по российской пропаганде.

Обещания Кремля о «полном захвате» города разбились о реальность, ВСУ продолжают освобождение оккупированных территорий, демонстрируя высокий уровень подготовки и тактической грамотности.

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