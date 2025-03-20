В России в четвертый раз с начала года произошел массовый сбой интернета и операторов связи 4 20.03.2025, 13:34

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Не работают в том числе приложения крупнейших банков.

Утром 20 марта в работе операторов связи и интернет-сервисов в России произошел масштабный сбой. Это следует из данных Сбой.рф, DownDetector и DownRadar, которые отслеживают работоспособность сервисов и сайтов в стране.

Российские пользователи массово жалуются на проблемы с доступом в интернет у крупнейшего интернет-провайдера Ростелекома, а также у мобильных операторов — МТС, «Мегафон», «Билайн», Т-2, Yota и МГТС. При наличии интернета не открываются Google, «ВКонтакте», Rutube, «Госуслуги» и «Кинопоиск». Не работают мессенджеры WhasApp и Telegram, а также банковские приложения Сбербанка, Альфа-банка и Т-банка.

Помимо этого, недоступны иностранные сервисы для разработчиков и геймеров Discord, Twitch, Figma, Roblox, Cloudflare, Miro, SoundCloud Aviasales, Genshin Impact и другие. Особенно много жалоб поступает из Сибирского, Уральского и Приморского федеральных округов.

В Роскомнадзоре подтвердили РБК «неработоспособность некоторых российских сервисов». По данным регулятора, неполадки связаны с «использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои». «Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров», — отметили в ведомстве. Между тем на профильных форумах и мониторинговых ресурсах сообщают о блокировке Cloudflare — популярного американского CDN-сервиса. Ранее Роскомнадзор призывал российские компании отказаться от него. Cloudflare используется для защиты от DDoS-атак и безопасного доступа к ресурсам и серверам DNS (domain name system, система доменных имен).

В Роскомнадзоре отмечали, что Cloudflare по умолчанию на своих серверах включила технологию TLS ECH — она позволяет обходить ограничения доступа к запрещенным в России ресурсам, хотя российское законодательство предполагает, что технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) блокируют средства для обхода ограничений. На текущий момент Cloudflare занимает около 44% на рынке CDN-сервисов, используемых при делегировании доменов в зоне.ru, отмечал директор по информационным технологиям RU-CENTER Евегний Мартынов. По словам гендиректора CDNvideo Ярослава Городецкого, сервисом Cloudflare чаще всего пользуются те сайты, которые находились под риском атак, — СМИ, букмекеры, интернет-магазины и др.

Это уже четвертый масштабный сбой интернета в России с начала года. Последний такой случай произошел 24 января, а до этого интернет падал 14 и 6 января. Тогда перебои также затрагивали мобильных операторов и популярные сервисы. Среди причин неполадок Роскомнадзор называл аварию на магистральной сети у одного из операторов связи, а также «кратковременное нарушение связности». Источник «Ведомостей» в одном из операторов говорил, что сбой вызвали ТСПУ Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра, которые используются для блокировки ресурсов.

Сбои участились после того, как в начале декабря Роскомнадзор провел учения по проверке безопасности и устойчивости Рунета. В ведомстве отмечали, что целью учений, которые проводятся ежегодно в соответствии с законом о «суверенном Рунете», является подтверждение «готовности» российского сегмента интернета к работе без связей с внешним миром. В частности, проверяется «доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия», уточняли в Роскомнадзоре.

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