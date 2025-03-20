закрыть
20 марта 2025, четверг, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин скрыл крупнейшие военные потери России

2
  • 20.03.2025, 13:45
  • 3,944
Путин скрыл крупнейшие военные потери России

Чтобы снизить недовольство среди жителей Москвы и Петербурга.

На войну против Украины вербуют в основном жителей бедных этнических окраин России. Это позволят снизить недовольство среди жителей Москвы и Петербурга.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Как отмечается в сводке, с момента вторжения в Украину в 2022 году российские вооруженные силы потеряли (убитыми и ранеными) около 900 тысяч человек. Из них 200 - 250 тысяч российских солдат были убиты, что является крупнейшими потерями России со времен Второй мировой войны.

По данным британской разведки Владимир Путин и российское военное руководство, скорее всего, ставят свои цели в конфликте выше жизней российских солдат. Они почти наверняка готовы мириться с постоянно высоким уровнем потерь, лишь бы это не отразилось негативно на поддержке войны в обществе или элитой, и эти потери можно было бы восполнить.

«Путин и российское руководство, скорее всего, придают гораздо меньшее значение жизням граждан этнических меньшинств из бедных регионов, и поэтому усилия по вербовке российских солдат направлены в первую очередь на эти регионы», - отмечают в Минобороны Британии.

При этом русские жители из таких городских центров, как Москва и Санкт-Петербург, дали несоизмеримо меньшее количество военнослужащих, чем их более бедные соотечественники из числа этнических меньшинств, говорится в сводке.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма
Европа больше не может полагаться на Дядю Сэма Гарри Каспаров