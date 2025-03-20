Польша ввела санкции против очередного поставщика белорусского карбамида 20.03.2025, 14:21

Фото: Charter97.org

В черном списке — зарегистрированная в Минске компания.

Как обратил внимание портал «Белорусы и рынок», в марте польский санкционный список пополнился новым субъектом из Беларуси. Первым в этом году и шестым подряд, кто пытается торговать в Польше и ЕС санкционными удобрениями «Гродно Азот».

На этот раз санкции введены в отношении зарегистрированной в Минске в апреле 2024 года компании «МетаТрейдингПром». Как отмечено в ее профиле в списке Министерства внутренних дел и администрации Польши, уже в августе компания сумела начать производство гранулированных удобрений и в октябре осуществила первую поставку партии промышленного карбамида в Польшу.

На эту скорость запуска технологически сложного производства и обратили внимание соответствующие службы Польши. Они установили, что «МетаТрейдингПром» являлась ни кем иным как посредником. Компания пыталась продать в Польшу карбамид «Гродно Азота», поставки которого на рынок ЕС запрещены с 2021 года.

Включение «МетаТрейдингПром» в санкционный список предполагает замораживание средств и экономических ресурсов и запрет на доступ к польскому рынку, в том числе, исключение из процедуры государственных закупок.

Гродненские азотные удобрения с прошлого года стали ключевой темой в борьбе польских властей с компаниями, которые пытаются обойти европейские и национальные санкции. «МетаТрейдингПром» - уже шестая коммерческая структура, которая именно по этой статье оказывается в списке Министерства внутренних дел и администрации Польши.

Ранее в него были включены зарегистрированные в Беларуси компании «НФТ», «Техноспецтрейдинг Экспорт», «Техноспецтрейдинг», а также резиденты ОАЭ и Кипра - World Chem Trading Co. и Rostumel Holding.

Интересно, что финансовый директор последней Андрей Свиридов, как предположили польские следователи, вероятнее всего одно лицо с экс-заместителем управляющего делами президента Беларуси Андреем Свиридовым. Последний состоял в этой должности в 2019-2021 годах.

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