ВСУ ударили по армии РФ артиллерией с массой снаряда 162 кг 20.03.2025, 15:41

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Миномет имеет огромную разрушительную мощь.

Украина с неожиданной стороны усилила свои огневые возможности на фронте. Третья отдельная штурмовая бригада сообщила о поступлении на вооружение уникального и разрушительного оружия — 240-мм миномета «М-240». Это один из самых мощных минометов в мире, способный буквально уничтожать укрепленные позиции противника.

Оружие колоссальной мощности

Миномет обслуживают сразу 11 бойцов, и это неудивительно: вес одного фугасного выстрела 53-ВФ-864 составляет внушительные 162,7 кг, из которых 130,7 кг — сама мина, а еще 32 кг — заряд.

Столь тяжелые боеприпасы требуют физической выносливости и отлично демонстрируют, какую огневую мощь получила украинская армия. Стрельба из этого миномета осуществляется после опускания ствола в горизонтальное положение для заряжания.

Каждая выстреливаемая мина способна разрушать фортификационные сооружения и защищенные командные пункты. Для защиты расчета на огневых позициях украинские военные размещают габионы, наполненные землей. Это обеспечивает безопасность личного состава при возможных ответных ударах.

Более того, для транспортировки миномета в бригаде используют бронеавтомобили IVECO LMV, которые Украина получила от Бельгии. Это делает мощное орудие максимально мобильным и готовым к оперативному перемещению в зону боевых действий.

Дальность и назначение

Максимальная дальность стрельбы М-240 составляет 8 километров. Как подчеркивают в бригаде, это расстояние эквивалентно 100 футбольным полям.

Основная задача этого оружия — уничтожение укрепленных опорных пунктов, долговременных оборонительных сооружений и техники противника. М-240 был принят на вооружение еще в 1950-х годах в СССР и использовался для разрушения укрепленных позиций, когда обычная артиллерия оказывалась неэффективной или требовала огромных затрат на производство.

Украина получила эти минометы в 2022 году и сегодня использует их для эффективного подавления российских укреплений. По мнению экспертов, появление таких орудий у ВСУ еще раз подчеркивает высокую огневую готовность украинской армии и ее способность уничтожать даже самые мощные российские оборонительные линии.

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