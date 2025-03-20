Швеция готовит спецназ для войны с Россией в Арктике 20.03.2025, 18:05

Бригада арктического спецназа — самое быстрорастущее подразделение шведской армии.

Швеция только год назад вступила в НАТО, но уже готовится противостоять России – и активнее всего в том регионе, где вооруженные силы обеих стран обладают мощным потенциалом. Арктика приобретает особое значение как в военной, так и в экономической сфере.

Бригада арктического спецназа – самое быстрорастущее подразделение шведской армии, рассказывает The Wall Street Journal. Оно готовится противостоять России, которая может совершить агрессию ради укрепления позиций своего Северного флота, либо будет пытаться получить контроль над природными ресурсами, доступ к которым открывается из-за глобального потепления.

«Сейчас их силы и средства на крайнем севере ограничены из-за войны в Украине, но как только там установится мир и они станут выводить оттуда войска, начнется отсчет времени для остальной Европы», – сказал WSJ подполковник Матиас Вайнионпаа, заместитель командира бригады арктического спецназа.

Хотя Швеция не граничит с Россией, лишь несколько сотен километров через территорию Финляндии отделяют ее от Кольского полуострова, и узкая полоска норвежской земли – от побережья Норвежского моря. На Кольском полуострове, в Североморске (Мурманская область), находится база Северного флота ВМФ России, в чьи основные задачи входит поддержание в постоянной готовности морских стратегических ядерных сил в интересах ядерного сдерживания.

В феврале 2023 г. норвежская разведка сообщила в ежегодном докладе, что корабли и подлодки Северного флота впервые за 30 лет стали выходить в море на боевое дежурство с тактическим ядерным оружием на борту. Оно «представляет особенно серьезную угрозу в нескольких оперативных сценариях, в которых могут участвовать страны НАТО», говорилось в докладе.

Хотя, как показала операция «Киев за три дня», российская армия оказалась плохо подготовлена к ведению боевых действий, а в последующие три года войны в Украине потеряла более 20 800 единиц военной техники и, по последним оценкам, около 800 000 человек убитыми и ранеными, ее арктическая группировка, включая Северных флот, сохраняет высокую боеспособность, полагают западные военные.

Швеция также помогает готовится к войне в Арктике своим союзникам по НАТО; так, в специальном субарктическом центре подготовку проходят американские солдаты.

Еще один фактор, который заставляет Швецию и другие западные страны быть настороже, – глобальное потепление. Из-за таяния льдов открываются новые транспортные маршруты и территории, богатые полезными ископаемыми. «За них тоже будет вестись борьба», – говорит Вайнионпаа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com