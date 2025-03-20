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Лукашенко получил отсрочку по российским кредитам

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  • 20.03.2025, 18:39
  • 1,518
Лукашенко получил отсрочку по российским кредитам

Платежи переносятся с 2024 года на период 2031-2036 годов.

20 марта Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения и протокола, которые предусматривают отсрочку платежей по государственным кредитам, предоставленным Россией Беларуси. Документ опубликован на официальном портале правовой информации России.

Законопроект был одобрен Советом Федерации России 14 марта. Платежи в качестве погашения основного долга и платежи по процентам переносятся с 2024 года на период 2031-2036 годов.

Общая сумма платежей, на которые распространяется отсрочка, составляет около 800 миллионов долларов.

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