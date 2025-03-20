Лукашенко получил отсрочку по российским кредитам

Лукашенко получил отсрочку по российским кредитам4
- 20.03.2025, 18:39
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Платежи переносятся с 2024 года на период 2031-2036 годов.
20 марта Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения и протокола, которые предусматривают отсрочку платежей по государственным кредитам, предоставленным Россией Беларуси. Документ опубликован на официальном портале правовой информации России.
Законопроект был одобрен Советом Федерации России 14 марта. Платежи в качестве погашения основного долга и платежи по процентам переносятся с 2024 года на период 2031-2036 годов.
Общая сумма платежей, на которые распространяется отсрочка, составляет около 800 миллионов долларов.