Лукашенко получил отсрочку по российским кредитам 4 20.03.2025, 18:39

1,518

Платежи переносятся с 2024 года на период 2031-2036 годов.

20 марта Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения и протокола, которые предусматривают отсрочку платежей по государственным кредитам, предоставленным Россией Беларуси. Документ опубликован на официальном портале правовой информации России.

Законопроект был одобрен Советом Федерации России 14 марта. Платежи в качестве погашения основного долга и платежи по процентам переносятся с 2024 года на период 2031-2036 годов.

Общая сумма платежей, на которые распространяется отсрочка, составляет около 800 миллионов долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com