Экономисты спрогнозировали «переломный год» на мировом рынке вина 2 20.03.2025, 19:31

Глобальный винный рынок переживает непростые времена.

Мировая винная индустрия приближается к возможному переломному моменту: уже в 2026 году рынок может начать восстановление, а в 2027 году — перейти к устойчивому росту. Такой прогноз содержится в исследовании «Устойчивость и готовность к следующему глобальному циклу потребления вина», представленном в Милане, пишет The Drinks Business.

Исследование подготовили профессор экономики Бордоского университета Жан-Мари Кардеба и профессор Веронского университета Давиде Гаэта, преподаватель винодельческого бизнеса. По словам Кардеба, экономика развивается циклично и винный сектор, несмотря на недавние вызовы, имеет шансы на рост. Однако новый цикл не будет повторением прошлого — изменились как тренды, так и поведение потребителей.

Среди ключевых тенденций будущего исследование называет премиализацию — спрос на более дорогие и качественные вина, а также развитие винного туризма и расширение новых мировых рынков.

Ученые также выделили факторы, которые помогут винодельческим компаниям адаптироваться к изменениям. В их числе — прозрачность управления, стратегическая диверсификация продуктового портфеля и гибкость в закупке сырья. Кроме того, важную роль играет диверсификация каналов сбыта и присутствие на международных рынках.

«Компании, которые смогут оперативно реагировать на изменения спроса и предлагать инновационные продукты, будут в выигрыше», — отметил Гаэта.

В исследовании отдельно рассмотрен кейс Masi Agricola — итальянского производителя амароне и единственной винодельческой компании Италии, чьи акции котируются на бирже. Компания активно расширяет бизнес и инвестирует в винный туризм. В этом году Masi откроет центр Monteleone21, строительство которого началось еще в 2022 году. Кроме того, компания развивает направление низкоалкогольных и органических вин, что соответствует изменяющимся предпочтениям потребителей.

Глобальный винный рынок переживает непростые времена. В последние годы индустрия столкнулась с последствиями пандемии, изменением потребительских привычек и ростом инфляции. По данным Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), мировое потребление вина в 2023 году упало до 221 млн гектолитров — это минимальный показатель за последние 30 лет.

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