США впервые ввели санкции против Китая за покупку подсанкционной нефти 20.03.2025, 20:14

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Под ограничения попал китайский НПЗ, покупавший топливо у Ирана.

Администрация Дональда Трампа впервые наказала Китай за приобретение нефти, находящейся под американскими санкциями. В четверг Министерство финансов США включило в черный список независимый китайский НПЗ за то, что он покупал у Ирана топливо, которое к тому же было связано с военными и террористами. Эта мера может рикошетом ударить и по поставкам российской нефти, передает The Moscow Times.

Компания Shandong Shouguang Luqing Petrochemical из провинции Шаньдун стала первым НПЗ в стране, который Вашингтон наказал за покупку нефти у Ирана вопреки ранее введенным американским санкциям. Shandong Shouguang Luqing закупила миллионы баррелей на сумму около $0,5 млрд, заявил Минфин. Она получала нефть, перевозимую судами теневого флота, некоторые из которых попали под санкции за их роль в снабжении йеменских хуситов, которых в США считают террористической организацией.

Кроме того, эта нефть связана с иранскими вооруженными силами и Корпусом стражей исламской революции. Гендиректор китайской компании также включен в черный список. Это уже четвертый раунд санкций, принятых с тех пор, как Трамп 4 февраля объявил о кампании по оказанию максимального давления на Иран исходя из соображений национальной безопасности. Для этого Вашингтон старается ограничить продажи иранской нефти, в том числе, чтобы заставить Тегеран отказаться от программы ядерного вооружения.

Американские санкции, хоть и введенные за операции с иранской нефтью, могут повлиять и на российские поставки.

Провинция Шаньдун, где расположен и Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, является центром нефтепереработки для частных китайских компаний. Они активно скупали российскую нефть до недавнего времени, хотя ее поток сократился после масштабных санкций против российской нефтяной отрасли и теневого флота, которые 10 января ввела администрация Джо Байдена.

Неизвестно, приобретала ли Shandong Shouguang Luqing российскую продукцию в последнее время, но раньше она эта делала – в частности, получала грузы из России во время пандемии ковида, когда цены на нефть упали после того, как Китай начал объявлять локдауны из-за распространения коронавируса.

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