ВСУ уничтожили редкую российскую ИСДМ «Земледелие» 20.03.2025, 23:54

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Видеофакт.

Бойцы 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем ВСУ уничтожили на курско-белгородском направлении российскую инженерную систему дистанционного минирования «Земледелие».

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения.

ИСДМ «Земледелие» предназначена для оперативного создания минных полей с помощью реактивных снарядов. До 600 противопехотных мин ПОМ-3. Минные поля различной сложности. Противотанковые и противопехотные, в том числе с готовыми проходами для своих войск, рассказал командир бригады Роберт Бровди (позывной Мадяр).

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ было всего одно упоминание об уничтожении Силами обороны ИСДМ «Земледелие» - в марте 2023 года.

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