В оккупированном Скадовске взорвалась машина с двумя российскими офицерами 1 21.03.2025, 16:52

От пикапа Nissan осталась лишь груда покореженного металла.

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области 20 марта произошел взрыв автомобиля, в котором находились двое офицеров армии страны-террориста России. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram в пятницу, 21 марта.

Взрыв произошел на улице Мира в 20:40 вечера. От пикапа Nissan в результате взрыва осталась груда покореженного металла, отметили в ГУР.

«ГУР МО Украины напоминает — за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие», — сказано в сообщении разведки.

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