закрыть
21 марта 2025, пятница, 17:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В оккупированном Скадовске взорвалась машина с двумя российскими офицерами

1
  • 21.03.2025, 16:52
В оккупированном Скадовске взорвалась машина с двумя российскими офицерами

От пикапа Nissan осталась лишь груда покореженного металла.

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области 20 марта произошел взрыв автомобиля, в котором находились двое офицеров армии страны-террориста России. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram в пятницу, 21 марта.

Взрыв произошел на улице Мира в 20:40 вечера. От пикапа Nissan в результате взрыва осталась груда покореженного металла, отметили в ГУР.

«ГУР МО Украины напоминает — за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие», — сказано в сообщении разведки.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко