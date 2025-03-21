В оккупированном Скадовске взорвалась машина с двумя российскими офицерами

В оккупированном Скадовске взорвалась машина с двумя российскими офицерами1
- 21.03.2025, 16:52
От пикапа Nissan осталась лишь груда покореженного металла.
Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области 20 марта произошел взрыв автомобиля, в котором находились двое офицеров армии страны-террориста России. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram в пятницу, 21 марта.
Взрыв произошел на улице Мира в 20:40 вечера. От пикапа Nissan в результате взрыва осталась груда покореженного металла, отметили в ГУР.
«ГУР МО Украины напоминает — за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие», — сказано в сообщении разведки.