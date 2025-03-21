закрыть
21 марта 2025, пятница, 18:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Роснефть» может лишиться крупнейшего актива за рубежом

  • 21.03.2025, 18:03
«Роснефть» может лишиться крупнейшего актива за рубежом

Из-за санкций.

Потерявшая активы в Германии вскоре после начала войны с Украиной, «Роснефть» может быть вынуждена избавиться от последнего крупного предприятия за рубежом.

Как сообщает The Economic Times, крупнейшая нефтяная компания России рассматривает возможность продажи доли в индийской Nayara Energy, которую приобрела в 2017 году за $12,9 млрд.

Причина — в санкциях, рассказали ET знакомые с ситуацией источники в Нью-Дели: из-за западных ограничений, «Роснефть» уже несколько лет не может вывести из Индии прибыль от своей «дочки», которая владеет 6,5 тысячи заправочных станций по всей стране и крупнейшим негосударственным нефтеперерабатывающим заводом.

Топ-менеджеры «Роснефти» посещали Нью-Дели в марте, чтобы обсудить возможную сделку, которая, впрочем, пока далека от согласования, говорят источники The Economic Times. По их словам, российская компания уже провела переговоры с индийскими Reliance Industries, Adani и JSW Group, а также саудовской нефтяной госкомпанией Saudi Aramco, которая в прошлом году анонсировала планы инвестировать до $100 млрд в Индию.

Найти покупателя, впрочем, непросто: некоторые индийские конгломераты уже отказались от сделки с «Роснефтью», в том числе из-за санкций и низкой рентабельности ее «дочки», сказали источники The Economic Times. Потенциальная сумма сделки оценивается в $20 млрд.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко