«Роснефть» может лишиться крупнейшего актива за рубежом 21.03.2025, 18:03

Из-за санкций.

Потерявшая активы в Германии вскоре после начала войны с Украиной, «Роснефть» может быть вынуждена избавиться от последнего крупного предприятия за рубежом.

Как сообщает The Economic Times, крупнейшая нефтяная компания России рассматривает возможность продажи доли в индийской Nayara Energy, которую приобрела в 2017 году за $12,9 млрд.

Причина — в санкциях, рассказали ET знакомые с ситуацией источники в Нью-Дели: из-за западных ограничений, «Роснефть» уже несколько лет не может вывести из Индии прибыль от своей «дочки», которая владеет 6,5 тысячи заправочных станций по всей стране и крупнейшим негосударственным нефтеперерабатывающим заводом.

Топ-менеджеры «Роснефти» посещали Нью-Дели в марте, чтобы обсудить возможную сделку, которая, впрочем, пока далека от согласования, говорят источники The Economic Times. По их словам, российская компания уже провела переговоры с индийскими Reliance Industries, Adani и JSW Group, а также саудовской нефтяной госкомпанией Saudi Aramco, которая в прошлом году анонсировала планы инвестировать до $100 млрд в Индию.

Найти покупателя, впрочем, непросто: некоторые индийские конгломераты уже отказались от сделки с «Роснефтью», в том числе из-за санкций и низкой рентабельности ее «дочки», сказали источники The Economic Times. Потенциальная сумма сделки оценивается в $20 млрд.

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