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Сборная Панамы по футболу обыграла США

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  • 21.03.2025, 18:21
Сборная Панамы по футболу обыграла США

Американцы не смогли пробиться в финал кубка КОНКАКАФ.

Закончился полуфинальный матч Лиги наций КОНКАКАФ, в котором национальная команда США принимала Панаму. Встреча прошла в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Победу сборной Панамы принес гол Сесилио Уотермана на 90+4-й минуте. Таким образом, Панама вышла в финал турнира.

В другом полуфинальном матче сборная Канады встретится с Мексикой.

Лига наций КОНКАКАФ — это международный турнир для сборных Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна, организованный КОНКАКАФ. Соревнование проходит каждые два года и служит альтернативой товарищеским матчам, предоставляя командам региона регулярную игровую практику.

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