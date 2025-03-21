Сборная Панамы по футболу обыграла США

Сборная Панамы по футболу обыграла США1
- 21.03.2025, 18:21
Американцы не смогли пробиться в финал кубка КОНКАКАФ.
Закончился полуфинальный матч Лиги наций КОНКАКАФ, в котором национальная команда США принимала Панаму. Встреча прошла в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Победу сборной Панамы принес гол Сесилио Уотермана на 90+4-й минуте. Таким образом, Панама вышла в финал турнира.
В другом полуфинальном матче сборная Канады встретится с Мексикой.
Лига наций КОНКАКАФ — это международный турнир для сборных Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна, организованный КОНКАКАФ. Соревнование проходит каждые два года и служит альтернативой товарищеским матчам, предоставляя командам региона регулярную игровую практику.