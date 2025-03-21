Сборная Панамы по футболу обыграла США 1 21.03.2025, 18:21

Американцы не смогли пробиться в финал кубка КОНКАКАФ.

Закончился полуфинальный матч Лиги наций КОНКАКАФ, в котором национальная команда США принимала Панаму. Встреча прошла в Инглвуде на стадионе «Соу-Фай Стэдиум» и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Победу сборной Панамы принес гол Сесилио Уотермана на 90+4-й минуте. Таким образом, Панама вышла в финал турнира.

В другом полуфинальном матче сборная Канады встретится с Мексикой.

Лига наций КОНКАКАФ — это международный турнир для сборных Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна, организованный КОНКАКАФ. Соревнование проходит каждые два года и служит альтернативой товарищеским матчам, предоставляя командам региона регулярную игровую практику.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com