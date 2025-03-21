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ВСУ уничтожили российский «БУК-М1» во время перемещения

  • 21.03.2025, 19:38
ВСУ уничтожили российский «БУК-М1» во время перемещения

Видеофакт.

Украинские военные обнаружили и уничтожили во время перемещения российский зенитный ракетный комплекс «БУК-М1» с боекомплектом.

Об этом сообщает ОСУВ «Хортица».

Отмечается, что благодаря искусным действиям разведчиков бригады артрозведки «Черный лес» вражескую технику удалось обнаружить во время перемещения. Благодаря этому российский зенитный ракетный комплекс «БУК-М1» был уничтожен с боекомплектом.

«Каждый такой взрыв и уничтожение важных образцов вооружения оккупационной армии — это снижение возможностей врага на поле боя в течение длительного времени», - подписано видео.

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