Британский адмирал: Одна ядерная подлодка может сжечь 40 российских городов 6 21.03.2025, 20:19

2,374

По его словам, это большая пища для размышлений для Путина.

Одна британская атомная подлодка, оснащенная баллистическими ракетами Trident, способна уничтожить 40 российских городов, заявил контр-адмирал Королевского флота в отставке Крис Пэрри. «Это большая пища для размышлений для [Владимира] Путина, и это должно заставить любого мирового лидера бояться», — отметил он в разговоре с The Telegraph.

Пэрри, прослуживший в Королевском флоте 37 лет (с 1972 по 2008 год), подчеркнул, что, несмотря на высокую стоимость Trident, возраст флота и наличие всего четырех подлодок, британские ядерные силы остаются мощным инструментом сдерживания. По его словам, это единственная система вооружения, которая действительно беспокоит Россию. «Это страховой полис, часто дорогостоящий, но до тех пор, пока он вам не понадобится», — пояснил контр-адмирал.

В течение двух десятилетий Великобритания поддерживала свой ядерный арсенал на уровне 225 боеголовок, до 120 из которых могут быть размещены на четырех атомных подлодках класса Vanguard. В последние годы страна начала процесс модернизации: строятся новые подлодки класса Dreadnought, разрабатывается новая ядерная боеголовка, а также планируется увеличение общего числа боеголовок, сообщает Bulletin of the Atomic Scientists. Кроме того, в ближайшие годы авиабаза RAF Lakenheath может вновь получить ядерный статус для размещения американских вооружений.

Британские подлодки оснащены 16 шахтами для баллистических ракет и сейчас являются единственной платформой ядерного сдерживания страны. Великобритания использует американские ракеты Trident II D5, что делает эту систему полностью интегрированной в стратегическое ядерное партнерство с США.

В 2024 году правительство Великобритании объявило о масштабных инвестициях в развитие ядерной сферы. Бывший премьер-министр Риши Сунак представил план, согласно которому к 2030 году в отрасль будет вложено 763 млн фунтов стерлингов ($966,5 млн), что позволит создать 40 тыс. новых рабочих мест. Основными партнерами проекта стали компании BAE Systems, Rolls-Royce, EDF и Babcock. Одним из ключевых направлений стало развитие города Барроу-ин-Фернесс — центра британского подлодочного флота. Правительство учредило специальный Фонд преобразования Барроу, выделив на его развитие 20 млн фунтов ($25,3 млн) в первый год и по 20 млн ежегодно в течение последующих десяти лет.

В докладе Минобороны Великобритании, распространенном год назад, говорилось, что в современном мире ядерное сдерживание становится все более важным. Бывший министр обороны Грэнт Шаппс отмечал рост ядерных угроз со стороны России, Китая, Северной Кореи и Ирана. По мнению Лондона, нестабильность в мире сохранится и после 2030-х годов, поэтому Великобритания продолжит поддерживать и развивать свою ядерную программу столько, сколько потребуется. При этом страна заявляет о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и конечной цели — миру без ядерного оружия.

Помимо строительства субмарин Dreadnought, Великобритания также участвует в международном партнерстве AUKUS, совместно с США и Австралией разрабатывая новые многоцелевые подлодки SSN-AUKUS. Они должны заменить устаревающие субмарины класса Astute и поступить на вооружение Королевского флота к концу 2030-х годов. Эти подлодки не будут нести ядерное оружие.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com