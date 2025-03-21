Запасы валюты на счетах «Газпрома» рухнули почти до нуля 2 21.03.2025, 21:04

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Газовый гигант РФ потерял европейский рынок.

Валютные резервы головного офиса ПАО «Газпром» — монопольного поставщика трубопроводного газа из РФ на экспорт — по итогам 2024 года сократились более чем в 50 раз, следует из отчетности компании по РСБУ.

Начав год с 77,37 млрд рублей на валютных счетах, к его концу «Газпром» имел лишь 1,37 млрд. В пересчете по курсу ЦБ «валютная кубышка» компании, позиционирующей себя как «национальное достояние, сократилась с $862 млн до $13,5 млн — то есть на 98,5%, передает The Moscow Times.

Общая «денежная подушка» «Газпрома», включая рубли и расчетные счета, сократилась за год на 17% — с 321,5 до 267,1 млрд рублей. Доля валюты в ней с 24% упала ничтожных 0,4%.

Отчетность по РСБУ, опубликованная 17 марта, учитывает лишь головную компанию группы «Газпром» и его основной газовый бизнес и не включает дочерние предприятия, в том числе нефтяные активы, СПГ и энергетику. На головной офис приходится около трети всех денежных резервов компании, которые на 30 сентября составляли 933 млрд рублей, согласно отчетности по МСФО. Валютную структуру совокупной «денежной подушки» «Газпром» не раскрывает.

Согласно отчету по РСБУ, в прошлом году головная компания «Газпрома» получила 1 трлн рублей чистого убытка и 192 млрд рублей убытка от продаж. Экспорт в Европу, по данным Reuters, составил 32 млрд кубометров и вырос лишь на 4 млрд кубов по сравнению с 2023 годом, когда объем поставок схлопнулся до минимума со второй половины 1970 гг. Для сравнения: в 2018-19 гг «Газпром» качал в ЕС 180-190 млрд кубометров ежегодно — то есть в 5-6 раз больше.

Экспортный крах после неудачной попытки заморозить Европу и убытки вынуждают «Газпром» резать расходы. По словам источников Reuters, близких к компании, «Газпром» уволил почти всех сотрудников некогда ключевого, экспортного подразделения: там остались работать лишь несколько десятков человек, которые занимаются преимущественно судебными спорами с бывшими европейскими клиентами, которые подали к «Газпрому» иски более чем на 18 млрд евро. Глава «Газпрома» Алексей Миллер также распорядился сократить 1,5 тысячи человек в головном офисе в «Лахта-центре», и рассматривает возможность продажи штаб-квартиры «Газпром экспорта», построенной в 2014 году в стиле итальянского палаццо.

Попытка Владимира Путина договориться с Китаем о новом газовом контракте и строительстве трубопровода «Сила Сибири-2» обернулась фиаско. А с 1 января 2025 года «Газпром» потерял транзитный маршрут в ЕС через Украину. Это приведет к дальнешему снижению экспорта в Турцию и ЕС — с 50 млрд кубометров в прошлом году до 40 млрд в 2025-27 гг, прогнозирует БКС.

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