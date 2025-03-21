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В Стамбуле третий день подряд идут протесты

  • 21.03.2025, 21:14
В Стамбуле третий день подряд идут протесты

Тысячи людей вышли к мэрии города.

В турецком Стамбуле тысячи людей вышли к мэрии города на акцию протеста против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу – главного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает AP.

Многие рассматривают арест Имамоглу как политически мотивированную попытку отстранить оппозиционера от участия в следующих президентских выборах, которые сейчас запланированы на 2028 год.

По сообщениям местных СМИ, Имамоглу допросила полиция в течение четырех часов в связи с обвинениями в коррупции, во время которых он отрицал все обвинения. Ожидается, что вечером в субботу его доставят для допроса в прокуратуру.

В пятницу власти Анкары и Измира объявили о пятидневном запрете на проведение демонстраций, после того, как аналогичная мера была введена ранее в Стамбуле. В пятницу власти объявили о перекрытии дорог в Стамбуле и закрыли остановки метро возле университета в Анкаре.

Озгюр Озель, представитель оппозиционной Республиканской народной партии, призвал людей собираться и проводить демонстрации.

«Я приглашаю десятки тысяч, сотни тысяч и миллионы людей на мирные демонстрации, выразить нашу демократическую реакцию и воспользоваться нашими конституционными правами», – сказал он.

Оппозиционная партия также призвала граждан принять участие в символических выборах в воскресенье – через импровизированные урны для голосования, которые будут установлены по всей Турции, – чтобы продемонстрировать солидарность с Имамоглу.

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