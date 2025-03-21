Украинские защитники уничтожили российскую РСЗО «Ураган» вместе с экипажем 21.03.2025, 22:16

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Украинские бойцы обнаружили и поразили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-27 «Ураган», которая направлялась на огневой рубеж. В результате боекомплект «Урагана» сдетонировал, уничтожены также два захватчика.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

«Операторы 14-го отдельного полка БпАК СБС обнаружили вражескую реактивную систему залпового огня, которая направлялась на огневой рубеж. Вражеский экипаж заметил украинский БПЛА, но убежать не успел», - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря корректировке операторов СБС украинская реактивная артиллерия нанесла точный удар кассетной боевой частью.

«Боекомплект «Урагана» сдетонировал, а по предварительным данным, уничтожены два оккупанта, которые входили в состав экипажа системы», - рассказали в Силах беспилотных систем.

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