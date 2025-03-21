Ученые совершили прорыв в прогнозировании погоды 4 21.03.2025, 23:17

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Ученые из Кембриджского университета создали систему прогноза погоды под названием Aardvark Weather. Исследователи утверждают, что она использует в тысячи раз меньше вычислительных мощностей и работает гораздо быстрее, чем обычные системы.

В настоящее время прогнозы погоды создаются на основе сложного набора этапов, каждый из которых занимает несколько часов на суперкомпьютерах, изготовленных на заказ, и требует больших команд экспертов для их разработки, обслуживания и внедрения.

Aardvark Weather предлагает план замены всего этого процесса путем обучения искусственного интеллекта на основе необработанных данных с метеостанций, спутников, метеозондов, кораблей и самолетов со всего мира, чтобы он мог делать прогнозы.

Это открывает возможности для значительного повышения скорости, точности и стоимости прогнозов, говорится в опубликованном в журнале Nature исследовании Кембриджского университета, Института Алана Тьюринга, Microsoft Research и Европейского центра прогнозов погоды средней дальности.

Ричард Тернер, профессор машинного обучения в Кембриджском университете, говорит, что этот подход может быть использован для быстрого составления индивидуальных прогнозов для конкретных отраслей или мест, например для прогнозирования температуры для сельского хозяйства Африки или скорости ветра для кампании по возобновляемым источникам энергии в Европе.

Это контрастирует с традиционными системами прогнозирования погоды, где для создания индивидуальной системы требуются годы работы больших групп исследователей, а суперкомпьютерам нужны часы для обработки измерений в реальном мире, чтобы построить модели прогнозирования.

По словам исследователей, это совершенно иной подход по сравнению с тем, что люди делали раньше. «Это изменит ситуацию и станет новым способом прогнозирования», — сказал Ричард Тернер. По его словам, в конечном итоге модель сможет давать точные восьмидневные прогнозы по сравнению с пятидневными в настоящее время.

Доктор Анна Аллен, ведущий автор статьи из Кембриджского университета, отметила, что полученные результаты открывают путь к улучшению прогнозирования таких стихийных бедствий, как ураганы, лесные пожары и торнадо, а также других климатических проблем, таких как качество воздуха, динамика океана и таяние морского льда.

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