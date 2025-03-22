Появились спутниковые снимки пораженных складов на российском аэродроме Энгельс-2 22.03.2025, 4:43

Видны воронки от взрывов.

Благодаря украинскому удару 20 марта были поражены склады боеприпасов аэродрома стратегической авиации Энгельс-2 в Саратовской области России. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar, которые публикует проект Радио Свобода «Схемы».

На фотографиях, сделанных на следующий день после атаки, видны воронки от взрывов на месте некоторых зданий и повреждения. Этот аэродром «известен» тем, что именно с него не раз поднималась российская стратегическая авиация для осуществления масштабных ракетных ударов по Украине.

Для сравнения: фото «до» и «после» ударов за 20 и 21 марта:

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