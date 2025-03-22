Израиль сбил ракету хуситов, запущенную по аэропорту Тель-Авива 22.03.2025, 9:09

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система ПВО «Праща Давида», иллюстративное фото

Ракету запустили с территории Йемена.

Армия обороны Израиля сбила ракету, выпущенную хуситами с территории Йемена по аэропорту Бен-Гурион.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что 21 марта, около 22:30, в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Позже военные перехватили ракету, запущенную с территории Йемена, до того, как она пересекла израильскую территорию.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Они утверждают, что их целью был аэропорт Бен-Гурион.

В своем заявлении боевики «предупреждают все авиакомпании, что так называемый аэропорт Бен-Гурион стал опасным для воздушного движения и будет оставаться таковым до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы и не будет снята блокада».

Хуситы также сообщили о запуске большего количества беспилотников по американским военным кораблям в Красном море, которые наносили удары по их объектам в Йемене.

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