Израиль сбил ракету хуситов, запущенную по аэропорту Тель-Авива
- 22.03.2025, 9:09
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Ракету запустили с территории Йемена.
Армия обороны Израиля сбила ракету, выпущенную хуситами с территории Йемена по аэропорту Бен-Гурион.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что 21 марта, около 22:30, в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Позже военные перехватили ракету, запущенную с территории Йемена, до того, как она пересекла израильскую территорию.
Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Они утверждают, что их целью был аэропорт Бен-Гурион.
В своем заявлении боевики «предупреждают все авиакомпании, что так называемый аэропорт Бен-Гурион стал опасным для воздушного движения и будет оставаться таковым до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы и не будет снята блокада».
Хуситы также сообщили о запуске большего количества беспилотников по американским военным кораблям в Красном море, которые наносили удары по их объектам в Йемене.