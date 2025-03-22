закрыть
22 марта 2025, суббота, 11:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль сбил ракету хуситов, запущенную по аэропорту Тель-Авива

  • 22.03.2025, 9:09
  • 1,624
Израиль сбил ракету хуситов, запущенную по аэропорту Тель-Авива
система ПВО «Праща Давида», иллюстративное фото

Ракету запустили с территории Йемена.

Армия обороны Израиля сбила ракету, выпущенную хуситами с территории Йемена по аэропорту Бен-Гурион.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что 21 марта, около 22:30, в ряде районов Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Позже военные перехватили ракету, запущенную с территории Йемена, до того, как она пересекла израильскую территорию.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Они утверждают, что их целью был аэропорт Бен-Гурион.

В своем заявлении боевики «предупреждают все авиакомпании, что так называемый аэропорт Бен-Гурион стал опасным для воздушного движения и будет оставаться таковым до тех пор, пока не прекратится агрессия против Газы и не будет снята блокада».

Хуситы также сообщили о запуске большего количества беспилотников по американским военным кораблям в Красном море, которые наносили удары по их объектам в Йемене.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко