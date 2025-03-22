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Тысячи словаков протестовали против политики правительства Фицо

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  • 22.03.2025, 17:52
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Тысячи словаков протестовали против политики правительства Фицо

Они требуют отставки премьер-министра страны.

В Словакии накануне прошли массовые протесты против политики правительства страны во главе с Робертом Фицо, сообщает Aktuality (перевод - «Европейская правда»).

Тысячи протестующих вышли на улицы городов по всей Словакии, чтобы выразить свое несогласие с премьер-министром Робертом Фицо и его пророссийской политикой.

В течение последних трех месяцев десятки тысяч людей каждые две недели выходят на митинги в Братиславе и за ее пределами, требуя отставки Фицо.

Протесты начались в конце декабря после поездки Фицо в Москву на переговоры с правителем России Путиным.

В Братиславе в протестах приняли участие также художники, чтобы выразить свой протест против действий министра культуры Мартины Шимковичовой в отношении Словацкой национальной галереи.

Митинг «Словакия – это Европа» также состоялся в Люксембурге, Брюсселе, Осло и Амстердаме.

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