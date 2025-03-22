Тысячи словаков протестовали против политики правительства Фицо

Тысячи словаков протестовали против политики правительства Фицо1
- 22.03.2025, 17:52
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Они требуют отставки премьер-министра страны.
В Словакии накануне прошли массовые протесты против политики правительства страны во главе с Робертом Фицо, сообщает Aktuality (перевод - «Европейская правда»).
Тысячи протестующих вышли на улицы городов по всей Словакии, чтобы выразить свое несогласие с премьер-министром Робертом Фицо и его пророссийской политикой.
В течение последних трех месяцев десятки тысяч людей каждые две недели выходят на митинги в Братиславе и за ее пределами, требуя отставки Фицо.
Протесты начались в конце декабря после поездки Фицо в Москву на переговоры с правителем России Путиным.
В Братиславе в протестах приняли участие также художники, чтобы выразить свой протест против действий министра культуры Мартины Шимковичовой в отношении Словацкой национальной галереи.
Митинг «Словакия – это Европа» также состоялся в Люксембурге, Брюсселе, Осло и Амстердаме.