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Новый лидер Сирии потребовал у Путина выдать Асада для суда

  • 22.03.2025, 18:30
Новый лидер Сирии потребовал у Путина выдать Асада для суда
Ахмед аш-Шараа

В Москву направили официальный запрос.

Новые власти Сирии, свергнувшие режим экс-президента Башара Асада, который бежал в Москву и получил там убежище, направили в адрес Кремля запрос о его выдаче для проведения судебного процесса. Об этом сообщили источники Al Arabiya и Al Hadath, пишет The Moscow Times.

По данным собеседников изданий, официальный запрос направлен в Москву от имени временного президента Сирии, лидера группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмеда аш-Шараа. Ранее Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что новый сирийский лидер также попросил Россию вернуть средства, размещенные Асадом в Москве.

Собеседники подтвердили, что в ходе недавнего визита российской делегации в столицу Сирии Дамаск Шараа проинформировали, что у семейства Асадов нет никаких вложений в российские активы. Во время этой встречи, передает Al Arabiya, представители Сирии снова подняли вопрос о передаче Москвой Асада — для проведения над ним суда в стране. Однако после трехчасовых переговоров российская сторона остановилась на том, что вопрос выдачи Асада «не является непреодолимым препятствием для восстановления отношений» двух стран.

В минувший четверг Путин направил Шараа послание с предложением о продолжении сотрудничества и словами поддержки его «усилий по стабилизации обстановки». Речь шла о вспыхнувших недалеко от российских военных баз в Сирии вооруженных столкновениях между правительственными войсками и алавитами, сторонниками Асада. В этих боях в северных провинциях страны в начале марта погибли более тысячи мирных жителей.

В начале февраля новый министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра в интервью The Washington Post сказал, что в вопросе о российских военных базах в Тартусе и Хмеймиме страна будет действовать прежде всего исходя из собственных интересов и у РФ есть шанс сохранить объекты, если она предложит Сирии что-то необходимое ей — например, скрывающегося в Москве Асада.

Путин в надежде сохранить военные базы и влияние РФ в Сирии в последние месяцы делает шаги навстречу новому сирийскому правительству, с которым воевал, когда Асад был у власти. Например, на прошлой неделе стало известно, что в страну прибыли несколько танкеров, груженных российской нефтью. До этого, в феврале и марте, в Дамаск самолетами доставили сирийскую валюту, которая была напечатана в Москве в период правления Асада.

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