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Украинские летчики разнесли пункт управления россиян в Белгородской области

  • 22.03.2025, 19:45
  • 2,086
Украинские летчики разнесли пункт управления россиян в Белгородской области

Он был замаскирован.

В пятницу, 21 марта, Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области РФ, сообщили в Генштабе ВСУ.

«Несмотря на то, что российские подразделения применяли усиленные меры маскировки, украинские летчики ликвидировали объект противника. В результате удара уничтожены средства связи и другое техническое оборудование», - говорится в сообщении.

Акцентируется, что поражение этого пункта управления существенно ослабляет возможности войск РФ для ведения боевых действий против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Харьковской областях.

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