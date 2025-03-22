Литва намерена заминировать границу с Беларусью и РФ

Литва намерена заминировать границу с Беларусью и РФ5
- 22.03.2025, 21:33
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План усиления охраны границы обсудили министры обороны Литвы, Польши и Финляндии.
В Литве сообщили о намерении заминировать границу с Беларусью и Россией. Об этом говорится в заявлении министра обороны страны Довиле Шакалене на сайте ведомства.
По ее словам, план усиления охраны границы обсуждался во время двусторонних визитов с министрами обороны Польши и Финляндии.
- Литва остается сильным и надежным партнером в трансатлантическом, европейском и региональном форматах и активно продвигает многосторонние решения по ключевым вопросам оборонной политики, - сообщила она.
Шакалене рассказала, что во время встреч с коллегами «была инициирована дискуссия по обновлению и расширению концепции контрмобильности - на основе польского примера северо-восточный фланговый вал можно было бы укрепить несколькими слоями укреплений, включая, но не ограничиваясь, противопехотными и противотанковыми минами».
Она добавила, что «региональные партнеры намерены искать финансирование ЕС для достижения этой цели».