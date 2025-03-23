В Париже в автомобильной погоне за нарушителем пострадали 10 полицейских 23.03.2025, 5:40

Водитель задержан.

Во французском Париже произошел инцидент с автомобилем, который нарушил правила дорожного года, чем вызвал полицейскую погоню, в которой пострадали 10 правоохранителей.

Об этом сообщает BFMTV (перевод - «Европейская правда»).

Около 5.45 утра в субботу, 22 марта, водитель автомобиля отказался подчиниться приказу полиции остановиться.

Автомобиль-нарушитель столкнулся с полицейскими машинами, в результате чего пострадали 10 полицейским.

Водитель был арестован, вместе с ним задержали двух пассажиров, которые находились в авто.

Автомобиль не значился в списке украденных. Сейчас проводят анализы крови, чтобы определить, находился ли водитель под воздействием наркотиков или алкоголя.

Пострадавших полицейских доставили в больницу с относительно легкими травмами. В течение дня их выписали.

Un énième #refusdobtempérer qui a mis en danger la vie de nos collègues et celle de toutes les personnes croisées par ce chauffard. Une image glaçante qui témoigne de la violence de l'accident survenu à Paris. L'UNSA Police se tient aux côtés de nos collègues et leur souhaite un… pic.twitter.com/hudVVw9fye — UNSA POLICE (@UNSAPOLICE) March 22, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com