«Вилка» Эрдогана: что происходит в Турции Виталий Кулик

23.03.2025, 20:08

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Схема «наследник» может сыграть в сторону оппозиции.

Арест мэра Стамбула и главного политического соперника президента Турции Реджепа Эрдогана Экрема Имамоглу вызвал падение турецкой лиры на 5% и обвал базового фондового индекса Bist 100 почти на 7%. Оппозиция, в частности Республиканская народная партия (CHP), назвала это «попыткой государственного переворота», утверждая, что это политически мотивированный шаг накануне президентских выборов 2028 года, где Имамоглу считался вероятным кандидатом. И в целом это событие формирует мобилизационную способность оппозиции.

Не думаю, что Эрдоган не понимал последствий. Учитывая, что в стране довольно специфическая система избрания президента, действующий лидер имеет «вилку»: либо снова сыграть в перевыборы, либо «обнулить» свой конституционный срок, то есть признать, что он ушел в отставку из-за досрочных выборов, и тогда ему еще раз можно будет баллотироваться. Почему второй вариант не надежен - у Эрдогана нет достаточного конституционного большинства в парламенте.

И не факт, что следующие парламентские выборы он выиграет.

Поэтому сейчас ему выгоднее идти на схему «наследник», в результате которой побеждает... оппозиция. Убрав сильнейшего игрока, оппозиционером, который может выступить оппонентом Эрдогану, может будет и представитель исторической партии Ататюрка, и Республиканской народной партии, или мэр Анкары... Последний, кстати, по многим болезненным для Турции вопросам не солидаризировался с мэром Стамбула, которого арестовали. И сейчас он, вероятно, рассматривается как вероятный наследник, на которого можно сделать ставку. Собственно, он может обеспечить Эрдогану часть «пирога» власти.

Что касается мэра Стамбула, он представлял левое, либеральное крыло оппозиции, настроенное на демонтаж всего того, что Эрдоган построил за годы правления. И создает ему проблемы. Ведь в чем обвиняют Экрема Имамоглу? В том, что он финансирует Рабочую партию Курдистана, то есть террористическую организацию, признанную в Турции. Мэр Стамбула действительно вступил в коалицию с курдскими политическими силами, спикером партии, к которой принадлежит мэр Стамбула, также является курд, который был перед этим арестован. То есть, по большому счету, эта коалиция опасна для президентской политической силы, которая начинает терять поддержку в регионах на фоне экономических проблем. Регионы требуют большей автономии и возможности оказывать сопротивление центральному правительству.

Неудивительно, что в этой ситуации Эрдоган пытается расчистить поле соперников. Обеспечив беспроблемный выигрыш, к примеру, тому же мэру Анкары - умеренному оппозиционеру, Эрдоган сможет претендовать в новой архитектуре власти на долю ресурсов - соучастие в управлении государством.

Плюс - гарантии безопасности того, что султанат, построенный действующим президентом, не будет демонтирован.

Изменят ли что-то протесты, которые развернулись в Турции в ответ на арест Экрема Имамоглу? Все может быть. Турция достаточно непредсказуемая в этом плане страна. Однако, конечно, что Стамбул - это не вся Турция. Не все будут поддерживать арестованного мэра. Кроме того, протестующим угрожают оружием, полицейские разгоняют акции, применяются карательные действия. Это же не европейская страна, в Турции все это достаточно жестко делается. Поэтому нового Таксима - как движения сопротивления эрдогановской диктатуре - видимо, уже в таком масштабе (на всю страну) не будет.

Впрочем, эта часть оппозиции сопротивляется, происходит полная мобилизация сторонников, в других городах также пытаются выводить людей на улицы... Сейчас происходит тест на способность оппозиционных сил противостоять силам Эрдогана. И тест системы власти действующего президента относительно того, насколько эта власть будет способна выдержать это давление.

Виталий Кулик, УНИАН

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