Автоэксперт раскрыл секретный лайфхак, который продлит жизнь двигателя
- 23.03.2025, 20:12
Плюсы – от экономии до снижения количества выбросов.
Деактивация режима «Старт/стоп», которым сегодня оснащены многие современные автомобили, позволит уменьшить износ двигателя и продлить его срок службы. У некоторых машин он отключается нажатием кнопки «A-off» на приборной панели, пишет Daily Express со ссылкой на британского автоэксперта Скотти Килмера.
Режим «Старт/стоп» нужен для экономии топлива: он глушит двигатель при кратковременных остановках, но, как показала практика, в это же время ускоряет износ аккумулятора, стартера и самого силового агрегата.
Наибольший урон, как отмечают британские эксперты, наносится в момент запуска автомобиля. Масло находится в нижней части двигателя, и масляный насос должен перекачивать его наверх для смазки. Каждый раз при остановке масло стекает вниз, усиливая тем самым износ двигателя и стартера.
Выключив этот режим, водитель защитит двигатель от повышенного износа и продлит жизнь не только ему, но и всем «смежным» компонентам, считают эксперты. Также, по их мнению, это уменьшит выбросы CO2 в атмосферу и сэкономит топливо.