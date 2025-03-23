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Автоэксперт раскрыл секретный лайфхак, который продлит жизнь двигателя

  • 23.03.2025, 20:12
Автоэксперт раскрыл секретный лайфхак, который продлит жизнь двигателя

Плюсы – от экономии до снижения количества выбросов.

Деактивация режима «Старт/стоп», которым сегодня оснащены многие современные автомобили, позволит уменьшить износ двигателя и продлить его срок службы. У некоторых машин он отключается нажатием кнопки «A-off» на приборной панели, пишет Daily Express со ссылкой на британского автоэксперта Скотти Килмера.

Режим «Старт/стоп» нужен для экономии топлива: он глушит двигатель при кратковременных остановках, но, как показала практика, в это же время ускоряет износ аккумулятора, стартера и самого силового агрегата.

Наибольший урон, как отмечают британские эксперты, наносится в момент запуска автомобиля. Масло находится в нижней части двигателя, и масляный насос должен перекачивать его наверх для смазки. Каждый раз при остановке масло стекает вниз, усиливая тем самым износ двигателя и стартера.

Выключив этот режим, водитель защитит двигатель от повышенного износа и продлит жизнь не только ему, но и всем «смежным» компонентам, считают эксперты. Также, по их мнению, это уменьшит выбросы CO2 в атмосферу и сэкономит топливо.

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