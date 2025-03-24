Главное не перепутать 24.03.2025, 9:02

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Роман Головченко

Как главы ЦБ Беларуси и России пообщались с народом.

Так уж получилось, что в пятницу, почти одновременно, главы Центробанков Беларуси и России пообщались с народом. Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию по поводу сохранения ключевой ставки. Роман Головченко встретился с банкирами. И пока российский Центробанк обеспокоен из-за вызовов макроэномической стабильности, Роман Головченко озабочен инсинуациями, связанными с его назначением, пишет planbmedia.io.

Экономики присела

Совет директоров Банка России в третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. И этот уровень — чрезвычайно высокий для российской экономики. И заодно — для белорусской. Минску такой уровень ставок подрывает невоенный экспорт.

«Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой»,— говорится в пресс-релизе российского регулятора.

Годовая инфляция в России, по оценке Центробанка на 17 марта, составляет 10,2%. Прогноз на год — на уровне 7–8%. Причем в заявлении ЦБ РФ говорится, что Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

Российский реальный сектор, как и Беларуь, конечно, рассчитывал на снижение ставки. Но с июня прошлого года Центробанк последовательно работает на охлаждение экономики. Тогда речь шла про возможность замедление инфляции до 4-4,5 процентов в 2025 году. Сейчас сроки смещаются.

О том, что такая высокая ставка парализовала реализацию многих проектов, мы писали не раз. К примеру, именно ставка названа причиной откладывания строительства совместного морского порта в Приморском крае. Серьезное падение экспорта наметилось у МАЗа, «Гомсельмаша». Экспорт в начале года серьезно просел.

Дела идут и жизнь легка

А тем временем у нового главы белорусского Нацбанка Романа Головченко все хорошо. И главная макрофинансовая проблема для Романа Головченко состоит в том, что «где-то уже начались и инсинуации, в стиле правительство взяло под контроль Нацбанк, будут сейчас деньги раздавать».

Не то, чтобы Роман Головченко не собирался раздавать деньги. По крайней мере на встрече с банкирами в пятницу никаких четких обещаний проведения жесткой денежной политики он не дал. А совсем наборот.

«Количественные параметры по кредитованию, доведенные на расширенных заседаниях правления должны восприниматься не как ориентир, а как показатели для безусловного выполенения».

Но за инсинуации Роману Головченко все равно обидно.

А других проблем, кроме инсинуаций, Роман Головченко в белорусской финансовой системе как-то не заметил.

«В настоящий момент Нацбанк не наблюдает признаков так называемого перегрева экономики требующих ужесточения денежно-кредитной политики», — сказал он.

Производственные мощности в Беларуси загружены больше чем на 70 процентов. Как и в России. Безработица находится на рекордно низком уровне, но как и в России это никого не радует. Потому что рабочих рук не хватает. Импорт обгоняет экспорт, а темпы роста внутреннего потребления и зарплат в разы выше темпов роста экономики.

Но если в России это «экономика идет по траектории мягкой посадки», то в Беларуси, по словам Головченко, это означает: «большинство индикаторов находятся в нейтральной зоне». Главное не перепутать.

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