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ВСУ освободили село в Луганской области

  • 24.03.2025, 9:16
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ВСУ освободили село в Луганской области

Село было под российской оккупацией с начала марта 2022 года.

Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины официально сообщила, что украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом Надия в Луганской области.

Как сообщает пресс-служба бригады в телеграм-канале, общий объем освобожденных от сил РФ территорий – три квадратных километра.

Село было под российской оккупацией с начала марта 2022 года.

В освобожденном селе Надия не было мирных жителей и до полномасштабного вторжения, но были земли, которые обрабатывали фермеры.

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