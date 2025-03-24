ВСУ освободили село в Луганской области
- 24.03.2025, 9:16
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Село было под российской оккупацией с начала марта 2022 года.
Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины официально сообщила, что украинские военные восстановили контроль над населенным пунктом Надия в Луганской области.
Как сообщает пресс-служба бригады в телеграм-канале, общий объем освобожденных от сил РФ территорий – три квадратных километра.
Село было под российской оккупацией с начала марта 2022 года.
В освобожденном селе Надия не было мирных жителей и до полномасштабного вторжения, но были земли, которые обрабатывали фермеры.