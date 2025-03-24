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Ученые создали жидкого робота, вдохновленного боевиком «Терминатор 2»

  • 24.03.2025, 11:25
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Ученые создали жидкого робота, вдохновленного боевиком «Терминатор 2»

Он способен разделяться, сливаться и деформироваться.

Южнокорейские ученые из Сеульского национального университета и Университета Гачон разработали первого в своем роде жидкого робота, который может свободно деформироваться, разделяться, сливаться и перемещаться в сложных условиях. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Устройство создан нал основе жидкости, покрытой плотным слоем гидрофобных (водоотталкивающих) частиц. Такая конструкция сочетает в себе гибкость жидкости и прочность твердого тела, позволяя роботу выдерживать экстремальные нагрузки, восстанавливать форму и выполнять сложные задачи.

Изначально ученые рассматривали создание сферических капель, покрытых частицами, но затем решили использовать кубики льда, которые покрывали частицами, а затем расплавляли. Этот подход значительно повысил прочность и устойчивость робота.

Такая машина может проходить через узкие щели, например, между металлическими прутьями. Также робот способен делиться на части, а затем восстанавливать свою целостность, захватывать и перемещать предметы и двигаться как по суше, так и по воде.

Устройство управляется с помощью звуковых волн, что позволяет задавать нужную скорость и направление.

По словам авторов разработки, одним из источников вдохновения для нее послужил жидкометаллический робот Т-1000 из фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона «Терминатор 2».

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