В Беларуси подорожает алкоголь 2 24.03.2025, 13:52

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Изменены минимальные цены.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановления, по которым меняются предельные минимальные цены на алкогольную продукцию. Это сделано с учетом изменения ставок акцизов с 1 января 2025 года и роста материальных затрат, сообщили в пресс-службе ведомства.

Постановлением от 13 марта № 21 вносят следующие изменения:

предельная минимальная отпускная цена 27,38 рубля за декалитр на условиях франко-отправления без НДС установлена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, отпущенный организациям Беларуси для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков с нулевой ставкой акциза. Такая же сумма предусмотрена и на спирт для производства лекарственных средств без учета акциза.

предельная минимальная отпускная цена 102,68 рубля за декалитр будет на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья с учетом акциза на условиях франко-отправления без НДС;

предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28%, производимые или реализуемые на территории Беларуси, установлены на уровне за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40%:

отпускная цена на условиях франко-отправления (без НДС) — 7,57 рубля;

розничная цена (с НДС) — 10,02 рубля.

Кроме того, постановлением от 13 марта № 22 установили предельную минимальную отпускную цену на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии в размере 4,63 рубля за 0,7 литра крепостью 18% (без НДС) на условиях франко-отправления.

Документы вступят в силу после их официального опубликования.

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