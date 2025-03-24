ВСУ освободили часть территорий в Харьковской области 24.03.2025, 14:25

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Успешная операция в районе Двуречной.

Силы обороны Украины освободили часть территорий возле поселка Двуречная в Харьковской области.

Об этом рассказал представитель 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Олесь Маляревич в эфире «Общественного» в понедельник, 24 марта.

«Если говорить о Двуречной, то можно увидеть по DeepState там такие синие зоны, где деоккупировали часть территории. Улучшили положение, это были очень важные, но небольшие операции», — подчеркнул он.

По его словам, войска страны-агрессора России не имеют территориальных достижений, но не прекращают штурмов на Купянском направлении.

«Враг сейчас работает пехотными подразделениями, понтонные переправы не новые, пытаются это делать… Мы находим их, когда они подходят к реке (Оскол — ред.), это не всегда удается. Но и на переправе уничтожаем, и на подходах уничтожаем, и на левом берегу Оскола уничтожаем», — отметил Маляревич.

Он отметил, что российская армия имеет «достаточно серьезные потери» на правом берегу реки Оскол.

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