Российский актер Михаил Ефремов выходит на свободу по УДО 10 24.03.2025, 14:41

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Фото: kinopoisk.ru

В 2020 году он насмерть сбил человека.

Алексеевский районный суд Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, который отбывал наказание в ИК-4 в городе Алексеевка, пишет Shot.

Трагическая авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Пьяный актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, врезался в Lada Granta, которой управлял 57-летний Михаил Захаров. В результате столкновения Захаров погиб. В сентябре того же года Ефремова осудили на восемь лет колонии общего режима.

Во время нахождения в заключении актер неоднократно просил о смягчении наказания, утверждая, что его жизнь «дала трещину». За это время он стал владельцем двух квартир, полученных в наследство от дяди-концертмейстера — общей стоимостью около 80 миллионов российских рублей (около 7 миллионов долларов). Одна из них была обещана семье, которая 19 лет ухаживала за его дядей.

Ефремов и его адвокаты неоднократно подавали ходатайства на УДО, однако предыдущие попытки были безуспешными — в том числе из-за того, что у него находили смартфон. Это стало основанием для отказа в освобождении. Кроме того, после громкого заявления Ефремова о том, что он якобы планирует «ужасную заварушку» по всей Белгородской области после освобождения, в колонии началась масштабная проверка.

Во время заключения Ефремов даже обращался с просьбой, чтобы его взяли танкистом на войну в Украине.

Теперь же артист готовится к выходу на свободу. Что будет дальше — покажет время.

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