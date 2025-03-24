Экс-прокурора США, расследовавшую российские преступления, нашли мертвой
- 24.03.2025, 15:08
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Джессика Абер также расследовала утечки ЦРУ.
В США нашли мертвой бывшего федерального прокурора Джессику Абер. Она расследовала утечки ЦРУ, мошенничество россиян и военные преступления в Украине.
Об этом сообщает New York Post.
Бывшего прокурора США в Восточном округе Вирджинии Джессику Абер нашли мертвой в собственном доме в субботу, 22 марта.
Полиция Александрии обнаружила ее без сознания в 9:20 утра. Власти расследуют обстоятельства смерти 43-летней юристки.
До своей отставки в январе Абер вела ряд важных дел. Она возглавляла расследование в отношении бывшего аналитика ЦРУ Асифа Рахмана, который слил в Telegram секретные документы об израильском ударе по Ирану.
Также вела дело против руководителей компании Eleview International Inc., которые контрабандой вывозили в Россию американские технологии на сумму более шести миллионов долларов. Кроме того, прокуратура под ее руководством предъявила обвинения двум гражданам России в масштабном кибермошенничестве и отмывании денег.
Абер также участвовала в первом уголовном преследовании российских военных за преступления против гражданина США в Украине. Четверо российских военных обвиняются в похищении и пытках американца в Херсонской области.
Власти Александрии заявили, что причину и обстоятельства смерти Абер установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, она умерла из-за давней медицинской проблемы.
Двое бывших высокопоставленных чиновников Минюста США также заявили, что следователи не нашли признаков насильственной смерти.