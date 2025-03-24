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Делегация США, в которую войдёт жена Вэнса, посетит Гренландию

  • 24.03.2025, 15:49
Делегация США, в которую войдёт жена Вэнса, посетит Гренландию

Делегация посетит достопримечательности, а также побывает на военной базе США.

Гренландию на этой неделе посетит делегация США - на фоне заявлений президента Дональда Трампа и высокопоставленных представителей его администрации о возможности установления американского контроля над островом, который сейчас является самоуправляемой территорией Датского королевства, сообщает «Радио Свобода».

Как сообщил Белый дом, в состав делегации войдут советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, министр энергетики Крис Райт, а также супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса Уша Вэнс.

В сообщении говорится, что делегация посетит достопримечательности, станет зрителями на традиционной гонке собачьих упряжек, а также побывает на военной базе США, сообщает агентство Reuters. Речь идёт о военно-космической базе Питуффик на севере Гренландии.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил, что визит «предоставляет возможность построить партнёрские отношения, которые уважают самоопределение Гренландии и способствуют экономическому сотрудничеству». Ряд гренландских лидеров, однако, раскритиковали визит, назвав его «провокацией». Такую оценку дал в частности премьер-министр правительства автономии Муте Эгеде. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в письменном комментарии, что визит - «это то, к чему мы относимся серьёзно». По её словам, Дания готова сотрудничать с США, но только на основе уважения суверенитета.

Дональд Трамп неоднократно высказывался за то, чтобы Гренландия тем или иным образом оказалась под контролем США или прямо вошла в их состав. Как власти Дании, так и большинство политических сил Гренландии это отвергают.

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