В Беларуси сократили набор в вузы 1 24.03.2025, 15:59

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Одна из категорий абитуриентов не досчиталась почти трех тысяч мест.

После того, как белорусские вузы обнародовали информацию о планах приема на 2025 год, оказалось, что одна из категорий абитуриентов не досчиталась 2,7 тыс. мест.

Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов объяснил, почему общий план приема абитуриентов, желающих получить высшее образование, в 2025 году оказался меньше, чем в прошлом году.

Именно на столько сократили в этом году количество первокурсников, которых планируют принять на платное обучение в 2025 году. Всего в белорусских вузах ожидают порядка 16,5 тыс. новых платников. Именно за счёт уменьшения этой категории абитуриентов, по словам Пищова, и упал общий план приема в вузы. При этом он отметил, что такая тенденция «наблюдается все последние годы».

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