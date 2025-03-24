В России загорелся очередной автобус МАЗ

В России загорелся очередной автобус МАЗ1
- 24.03.2025, 19:05
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Фотофакт.
Вечером 23 марта в российском Кирове загорелся автобус МАЗ. В автобусе в этот момент находились восемь пассажиров, кондуктор и водитель.
Все люди своевременно вышли из салона, пострадавших нет, сообщает МЧС Кирова.
Судя по фото, возгорание произошло в моторном отсеке. Причина выясняется.
За последние два года случаи возгораний автобусов производства МАЗ в России резко участились. В результате продажи белорусских автобусов на российском рынке сильно упали.