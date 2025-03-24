Белорусские сайты будут недоступны из-за границы с вечера 24 марта 8 24.03.2025, 20:31

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ОАЦ озвучил странную причину такого решения.

Белорусские сайты будут недоступны для пользователя из-за границы с вечера 24 марта и до 26 марта. Информация об этом появилась на профильном ресурсе hoster.by, сообщается, что данная мера – результат решения Оперативно-аналитического центра при диктаторе Беларуси.

«Белорусские хостинг-провайдеры ограничат доступ к виртуальному хостингу из-за пределов страны в период с 19:00 24 марта до 23:59 часов 25 марта 2025 года», - говорится в официальном сообщении.

Добавим, что эта мера, как подчеркивают специалисты, обусловлена «необходимостью защиты от потенциальных угроз объектов информационной инфраструктуры и информации, обрабатываемой с их использованием».

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