В Германии предъявили обвинения радикальным экоактивистам 24.03.2025, 21:27

Активисты известны скандальными акциями на автобанах, в аэропортах и музеях.

Генеральная прокуратура в Мюнхене предъявила обвинение в создании преступной организации с целью совершения уголовных деяний пяти активистам радикального экологического движения «Последнее поколение». Среди обвиняемых — известная экоактивистка Карла Хинрикс, сообщило ведомство в понедельник, 24 марта, передает DW.

Текст обвинительного заключения включает 149 страниц. Обвинение было предъявлено 28 февраля в земельном суде Мюнхена. Руководство «Последнего поколения» назвало действия прокуратуры «атакой на деятельность гражданского общества, являющегося краеугольным камнем демократии».

Участники движения «Последнее поколение» получили известность своими радикальными акциями, обращающими внимания на проблемы климата. Они блокируют в Германии автомобильные дороги и парализуют работу аэропортов, приклеивая себя к дорожному полотну и к взлетно-посадочным полосам. В музеях экоактивисты обливают экспонаты разными жидкостями. Так, в музее в Потсдаме они облили картофельным пюре картину Клода Моне, а в Вене — черной краской картину Густава Климта.

Протесты радикальных экоактивистов приводили к большому числу обращений в правоохранительные органы и к судебным искам. В мае 2023 года прокуратура Мюнхена провела масштабную операцию против участников группы, обыскав 15 объектов. Сейчас название группы изменилось на «Последние поколения».

В 2023 году сообщалось, что за полтора года активисты «Последнего поколения» совершили 580 правонарушений.

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