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В Сирии полностью пропал интернет

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  • 25.03.2025, 9:18
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В Сирии полностью пропал интернет

В ночь на 25 марта.

В ночь на 25 марта на всей территории Сирии пропал доступ в интернет, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks. «Оперативные сетевые данные показывают общенациональное отключение интернета по всей Сирии», — говорится в сообщении. В сервисе отметили, что перед этим поступали данные о сбоях в работе телекоммуникационных систем в нескольких сирийских городах, но в каких именно, не уточняется. В предыдущий раз NetBlocks сообщала о многочасовых отключения интернет-соединений по всей Сирии в январе. Тогда Министерство связи страны назвало причиной «саботаж со стороны остатков режима Асада». Последнее отключение интернета правительство арабской республики пока не комментировало.

Бывший президент Сирии Башар Асад оставил власть и покинул страну в начале декабря прошлого года на фоне взятия вооруженной оппозицией столицы республики — города Дамаск. В марте в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс начались вооруженные столкновения между алавитами, которые являются сторонниками Асада, и новыми сирийскими властями. Общее число жертв превысило 1,3 тыс. человек, из которых более тысячи — мирные жители. Рейды силовиков завершились 10 марта. Представитель Минобороны Сирии Хасан Абдель-Гани заявил, что правительственным силам безопасности «удалось нейтрализовать остатки свергнутого режима Башара Асада» и стабилизировать ситуацию.

После этого новые власти Сирии обратились к российским властям с требованием выдать Асада, который получил убежище в России. По данным Al Arabiya и Al Hadath, временный президент республики Ахмед аш-Шараа добивается выдачи Асада, чтобы провести над ним суд. При этом Россия пока отказывается удовлетворить требование аш-Шары, считая, что этот вопрос «не является непреодолимым препятствием для восстановления отношений» двух стран.

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