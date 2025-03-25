ВСУ продвигаются вглубь России 25.03.2025, 14:33

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Передовые подразделения вошли в центр села Демидовка в Белгородской области.

Украинская армия успешно продвигается вглубь России, расширяя зону боевых действий в Белгородской области. По данным ISW, площадь активных боевых действий уже достигла 17 квадратных километров.

Украинские силы в центре Демидовки

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что передовые подразделения ВСУ вошли в центр села Демидовка в Белгородской области. Село находится в 2 километрах от границы с Украиной. Геолоцированные кадры подтверждают присутствие украинских военных, несмотря на попытки российских пропагандистов утверждать, что контроль над селом остается за ними.

Бои за Поповку и тактика продвижения

Вслед за Демидовкой украинские силы начали наступление и в районе села Поповка, расположенного в 3 км севернее. Российские военкоры признали ожесточенные бои и сами отмечают, что обе деревни переходят из рук в руки, превращаясь в «серые зоны». Аналитики ожидают дальнейшее продвижение ВСУ и усиление боев на этом направлении.

По данным ISW, общая зона боевых действий в Краснояружском районе Белгородской области уже составляет около 17 квадратных километров, что равно примерно 3,5% территории всего района.

Наступление, начавшееся 17 марта, быстро расширяется и охватывает все новые населенные пункты.

Маневр с глубоким стратегическим смыслом

Эксперты предполагают, что операция ВСУ направлена не только на создание буферной зоны, но и на отвлечение российских войск от Курской области. Тем временем украинские силы уже контролируют около 92 кв. км территории в соседнем российском регионе.

На фоне активных боевых действий губернатор Белгородской области Гладков сообщил о массовой эвакуации населения. Однако жители пытаются возвращаться в свои дома, несмотря на обстрелы и хаос. Это свидетельствует о слабости российской власти и неспособности контролировать собственные приграничные районы.

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