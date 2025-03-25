Папа Франциск назначил нового апостольского нунция в Беларуси 1 25.03.2025, 15:50

Игнацио Чефалия

Перед этим он выполнял миссию в Венесуэле.

Папа Римский Франциск назначил нового апостольского нунция в Беларуси. Вместо хорвата Анте Йозича им стал итальянец Игнацио Чефалия, пишет catholic.by.

Игнацио Чефалия родился в 1975 году на острове Сицилия и принадлежит к местной итало-албанской католической Церкви византийского обряда.

Первой площадкой Чефалии стала нунциатура в Эквадоре (2006-2010 гг.), служил секретарем нунциатуры для Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Таиланда (2010-2013 гг.), временным поверенным и заместителем постоянного наблюдателя Святого Престола при Совете Европы в Страсбурге. В 2020-2024 годах служил в Венесуэле.

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