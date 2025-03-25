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Трамп прокомментировал скандал с добавлением журналиста в секретный чат руководства США

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  • 25.03.2025, 17:59
Трамп прокомментировал скандал с добавлением журналиста в секретный чат руководства США
Дональд Трамп

Американский президент заявил, что «урок был усвоен».

Американский президент Дональд Трамп назвал «сбоем» ситуацию с добавлением главреда The Atlantic в чат с обсуждением плана ударов по Йемену, а своего советника по нацбезопасности Майка Уолтца — хорошим человеком.

«Майк Уолтц усвоил урок, он хороший человек», — заявил NBC президент США.

Накануне главред The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что Уолтц по ошибке добавил его в чат в мессенджере Signal, где обсуждались планы операции против йеменских хуситов. В чате были 18 участников, среди которых Уолтц, глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс и др. Министр обороны США отрицал, что кто-то рассылал сообщения с военными планами через мессенджер.

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