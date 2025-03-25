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В Чехии взорвался завод по производству боеприпасов

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  • 25.03.2025, 20:14
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В Чехии взорвался завод по производству боеприпасов

Один человек получил тяжелые ранения.

На складе завода по металлообработке и производству боеприпасов, расположенного близ города Поличка в 135 км к востоку от Праги во вторник, 25 марта, произошел взрыв. В результате по меньшей мере один человек получил тяжелые ранения и был доставлен на вертолете в больницу, сообщили спасательные службы.

Полиция оцепила зону инцидента и перекрыла улицы, весь персонал предприятия эвакуирован.

По данным СМИ, взрыв произошел на складе холдинга STV Invest, где хранилось взрывчатое вещество тротил (тринитротолуол, ТНТ). Среди прочего на заводе близ Полички производят артиллерийские боеприпасы. Кроме того, компания занимается ремонтом и модернизацией старых боевых машин пехоты, танков и гаубиц, а в гражданском секторе специализируется на дверных системах для автобусов.

Аналогичные инциденты в последние месяцы неоднократно происходили на оборонных предприятиях стран, помогающих Украине, которая уже более трех лет обороняется от полномасштабного российского вторжения. Спецслужбы западных стран предупреждают об угрозах диверсий со стороны РФ.

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