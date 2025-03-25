В Беларуси ввели лицензирование вывоза картофеля 2 25.03.2025, 20:28

1,000

Срок действия ограничения — три месяца.

Правительством введено лицензирование вывоза картофеля, подписано соответствующее постановление.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Лицензирование позволит обеспечить контроль над запасами, а также за экспортными потоками картофеля в связи с растущим спросом и высокой ценой на него за пределами Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

«Мера временная. Срок действия ограничения — три месяца», - подчеркнули в пресс-службе.

Вывоз будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com