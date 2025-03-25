В Беларуси ввели лицензирование вывоза картофеля

В Беларуси ввели лицензирование вывоза картофеля2
- 25.03.2025, 20:28
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Срок действия ограничения — три месяца.
Правительством введено лицензирование вывоза картофеля, подписано соответствующее постановление.
Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«Лицензирование позволит обеспечить контроль над запасами, а также за экспортными потоками картофеля в связи с растущим спросом и высокой ценой на него за пределами Республики Беларусь», - говорится в сообщении.
«Мера временная. Срок действия ограничения — три месяца», - подчеркнули в пресс-службе.
Вывоз будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.