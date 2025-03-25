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В Беларуси появится банкнота номиналом 80 рублей

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  • 25.03.2025, 21:05
  • 2,726
В Беларуси появится банкнота номиналом 80 рублей

Как она будет выглядеть.

Национальный банк Беларуси 31 марта выпустит в обращение памятные монеты и банкноту.

Одни монеты будут серебряными номиналом 20 рублей и массой 67,26 граммов. Их тираж составит 2 500 штук. Другие монеты будут медно-никелевыми номиналом 1 рубль и массой 57 граммов. Их выпустят 5 000 штук.

В обращении появится и памятная банкнота номиналом 80 рублей и тиражом 80 000 штук.

Все они будут под общим названием – «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне».

Монеты и банкноты станут законным платежным средством в Беларуси и будут обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

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