В Беларуси появится банкнота номиналом 80 рублей

В Беларуси появится банкнота номиналом 80 рублей8
- 25.03.2025, 21:05
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Как она будет выглядеть.
Национальный банк Беларуси 31 марта выпустит в обращение памятные монеты и банкноту.
Одни монеты будут серебряными номиналом 20 рублей и массой 67,26 граммов. Их тираж составит 2 500 штук. Другие монеты будут медно-никелевыми номиналом 1 рубль и массой 57 граммов. Их выпустят 5 000 штук.
В обращении появится и памятная банкнота номиналом 80 рублей и тиражом 80 000 штук.
Все они будут под общим названием – «80 год Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне».
Монеты и банкноты станут законным платежным средством в Беларуси и будут обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.