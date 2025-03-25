ВСУ разгромили колонну бронетехники россиян на Новопавловском направлении
- 25.03.2025, 21:12
Видеофакт.
Бойцы 110-й механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко на Новопавловском направлении отбили штурм оккупантов и остановили бронеколонну дронами.
Воины батальона беспилотных систем уничтожили целую колонну бронемашин: в голове колонны шел танк с антидроновой защитой. Украинские аэроразведчики вовремя заметили колонну и сразу начали бить по ней. Часть техники удалось остановить, сообщает Цензор.НЕТ.
Однако один из танков стремительно приближался к украинским оборонительным укреплениям. Его не останавливали даже минно-взрывные заграждения, установленные на дороге. Лишь после третьего взрыва танк остановился и был добит дронами-камикадзе.